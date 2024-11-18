Песков заявил, что Путин сформулировал позицию о решениях по ударам вглубь России

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Владимир Путин четко сформулировал позицию России о решениях по ударам дальнобойным оружием по ее территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что позиция главы государства была предельно четко и недвусмысленно им сформулирована в заявлении, сделанном в Санкт-Петербурге, когда Путин выступал на культурном форуме.

"Это было всего несколько месяцев тому назад, и там все сказано предельно четко", – сказал политик, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обращение Путина в связи с заявлением США о разрешении Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

Ранее газета New York Times писала, что действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву бить по России ракетами ATACMS. По версии ряда изданий, разрешение было дано украинским властям еще несколько дней назад.

Позже глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России.

Боррель выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности. Но если нет, то каждая страна будет делать то, что сочтет правильным, добавил он. Боррель также отметил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь российской территории.