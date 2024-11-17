NYT: Байден впервые разрешил Украине наносить удары по РФ ракетами ATACMS

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Действующий президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по территориям России. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Данное решение было принято всего за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало, по словам инсайдера, "серьезным изменением в политике США". При этом мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделилось.

По утверждению СМИ, ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

Агентство Reuters, в свою очередь, считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.

Администрация Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа, пишут СМИ.

Власти Штатов также считают, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Представитель Госдепа утверждает, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.