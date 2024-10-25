Путин заявил, что РФ и КНДР сами решат вопрос о взаимной военной помощи

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Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1".

"Статья четвертая есть. Как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями. И когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим, соответствующая позиция у наших друзей из Корейской Народно-Демократической Республики есть", – разъяснил президент РФ.

При этом он уточнил, что учения, подготовка или передача какого-то опыта будут не только суверенным решением России и КНДР, но и исключительно делом двух стран. Путин сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

"Пускай этим занимаются, если им так нравится. Но мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится", – сказал российский лидер и отметил, что для всех будет лучше, если в Киеве как можно скорее осознают бесперспективность подобного подхода с РФ.

В документе, упомянутом Путиным, говорится, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другая страна незамедлительно окажет военную и иную помощь, согласно уставу ООН и законодательству РФ и КНДР.

Ранее о возможности отправки северокорейских военных на Украину заявили в Минобороны Южной Кореи. Позже Путин назвал серьезной вещью спутниковые снимки, где якобы видны войска КНДР на территории России.

Он добавил, что если есть снимки, то они чего-то отражают. Затем российский лидер пошутил над "взрывной" реакцией Запада и Киева на этот договор. По его словам, главное, чтобы осколки от этого "взрыва" далеко не летели.

