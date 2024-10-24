Путин назвал снимки с северокорейскими военными в РФ "серьезной вещью"

Фото: фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов

Владимир Путин назвал серьезной вещью спутниковые снимки, на которых якобы видно, что северокорейские войска находятся в России.

"Если есть снимки, значит, они чего-то отражают", – отметил он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России.

Позже лидер Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию". По словам Еля, северокорейские войска в РФ несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы нахождении военнослужащих КНДР на территории России. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что КНДР является близким соседом и партнером России, а отношения двух государств развиваются во всех областях.

