Песков назвал данные о якобы нахождении военных КНДР в РФ противоречивыми

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал относиться к информации о якобы нахождении военнослужащих КНДР на территории России как к противоречивой.

"Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней (подобной информации. – Прим. ред.) и надо относиться", – отметил представитель Кремля.

Политик также обратил внимание, что вопрос о том, действительно ли военные Северной Кореи находятся в России и планируется ли их участие в спецоперации, необходимо задавать представителям Министерства обороны РФ.

При этом Песков подчеркнул, что КНДР является близким соседом и партнером России. По его словам, отношения двух государств развиваются во всех областях.

Эта работа относится к числу суверенных прав стран, заявил представитель Кремля, отметив, что этот процесс не должен ни у кого вызывать обеспокоенности, поскольку сотрудничество не направлено против третьих государств. При этом РФ и Северная Корея намерены развивать его в дальнейшем, резюмировал он.

Ранее Южнокорейский МИД пригласил посла России в Сеуле Георгия Зиновьева для беседы, содержание которой не уточняется. По данным СМИ, ведомство намерено выразить российскому дипломату сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о планах КНДР отправить своих военных на Украину. Журналисты уточняли, что в южнокорейском правительстве сейчас обсуждаются ответные меры, в том числе односторонние санкции.