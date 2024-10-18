Bloomberg: лидер Южной Кореи провел совещание о "перемещении войск КНДР в Россию"

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Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию", сообщает Bloomberg.

Президент страны отметил, что северокорейские войска в России несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

Ранее МИД Южной Кореи заявил, что страна не сможет поддерживать с Москвой прежний уровень отношений после заключения между РФ и КНДР нового договора. Однако Сеул продолжит принимать участие в усилиях международного сообщества по конфликту на Украине, а также будет реагировать совместно с этим сообществом на угрозы собственной безопасности.

Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.