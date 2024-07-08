Песков не согласился с Сеулом в вопросе выбора "одной из двух Корей"

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Россия считает необходимым выстраивать отношения как с КНДР, так и с Южной Кореей, и не согласна в позицией Сеула, который призывает РФ выбрать для построения отношений одну из двух стран, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это заявление представителя Кремля стало ответом на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

Песков обратил внимание, что в настоящий период Россия де-факто имеет партнера в виде Северной Кореи и южнокорейское государство, которое присоединилось к антироссийским санкциям.

"Что имеет в виду господин президент (Южной Кореи Юн Сок Ель. – Прим. ред.), трудно понять. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми странами. Но как мы можем выстраивать добрые отношения (со странами. – Прим. ред.), которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?" – подчеркнул представитель Кремля.

Южнокорейский лидер, помимо призыва к России определиться с выбором одной из двух Корей, заявил о своем намерении выразить в ходе саммита НАТО в США обеспокоенность в связи с наращиванием военного сотрудничества между КНДР и российской стороной. По его словам, военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна угрожает миру и безопасности как на Корейском полуострове, так и в Европе.

