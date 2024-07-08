Президент Южной Кореи обсудит сотрудничество РФ и КНДР на саммите НАТО

Фото: AP Photo/Pool Photo/Song Kyung-seok

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель на саммите НАТО в США планирует выразить обеспокоенность из-за наращивания военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство "Ренхап".

Как заявил журналистам первый замсоветника по национальной безопасности Ким Тхэ Хе, Сеул направит решительный сигнал относительно военного сотрудничества между РФ и КНДР и обсудит пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО.

До этого президент страны заявил, что России необходимо выбрать, с какой из двух Корей она будет развивать отношения. По его словам, военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном угрожает миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона намерена наращивать сотрудничество с КНДР. По его мнению, право РФ развивать отношения с соседними странами не должно вызывать озабоченности у других государств.

До этого в КНДР Владимира Путина назвали самым близким другом корейского народа.

