Южная Корея ввела санкции против РФ из-за ядерной программы КНДР

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Власти Южной Кореи ввели санкции в отношении двух организаций РФ и двух россиян, которые якобы связаны с ракетной и ядерной программами КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи", – указано в сообщении.

Рестрикции были введены против главы ООО "Интеллект" Сергея Козлова и главы ООО "Содействие" Александра Панфилова. Кроме того, санкции коснулись двух судов из России, которые якобы занимаются транспортировкой боеприпасов из КНДР в Россию.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что КНДР отправила в Россию 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. При этом он уточнил, что в Корея в ответ получила 9 тысяч контейнеров с различной помощью.

По данным Син, раньше КНДР использовала для транспортировки корабли, а теперь – железную дорогу.

