КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами – СМИ

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КНДР якобы отправила в Россию 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, сообщает Sky News.

Он уточнил, что ранее КНДР использовала для трансграничных поставок оружия корабли. Теперь же, по словам министра, КНДР использует для них железную дорогу.

Вон Сик также рассказал, что в обмен на поставки в Россию КНДР получила 9 тысяч контейнеров с различной помощью.

Ранее в Белом доме заявили, что российская сторона использовала северокорейские баллистические ракеты на Украине 30 декабря и 2 января. При этом доказательств этого предоставлено не было.

В МИД РФ назвали обвинения Запада в незаконном сотрудничестве между РФ и КНДР бездоказательными. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя подобные заявления, указала, что США делают их, нарушая международные права, поставляя оружие Украине.

