В США заявили, что продолжат вводить санкции против сотрудничества РФ с КНДР и Ираном

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США планируют вводить новые санкционные ограничения в отношении военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

Как он отметил, приписываемые КНДР поставки оружий РФ нарушают резолюции Совбеза ООН.

"Мы введем дополнительные санкции в отношении тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также Россией и Ираном", – указал Кирби.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Он отметил, что "предсмертные происки США" и Южной Кореи пытаются преградить "неустанное продвижение вперед нашей революции".

До этого заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген указал, что США ведут политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации". Таким образом дипломат прокомментировал решение США наложить вето на проект резолюции, который требовал немедленного прекращения боевых действий между Израилем и Палестиной.

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