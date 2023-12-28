Ким Чен Ын заявил, что армия и военная промышленность должны ускорить подготовку к войне

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"Товарищ Ким Чен Ын поставил боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению подготовки к войне", – указано в сообщении.

Уточняется, что лидер КНДР распорядился принять такие меры в связи с "серьезной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов".

Ким Чен Ын также пообещал "расширять и развивать отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими и самостоятельными странами" и вести совместную борьбу в ответ на меняющуюся международную политическую структуру.

В ночь на 18 декабря сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря предположительно, баллистическую ракету. Военные Южной Кореи сообщали, что пуск произошел всего через несколько часов после запуска ракеты малой дальности.

Как сообщил замминистра обороны Японии Синго Миякэ, дальность полета ракеты, пуск которой осуществила Северная Корея, при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. По его словам, подобное расстояние позволяет ракете поразить всю территорию США.

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