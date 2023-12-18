Дальность ракеты КНДР может превысить 15 тысяч км, что покрывает всю территорию США – СМИ

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Дальность полета ракеты, пуск которой осуществила Северная Корея, при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. Об этом со ссылкой на замминистра обороны Японии Синго Миякэ сообщает агентство Kyodo.

"Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тысяч километров", – заявил он.

Миякэ отметил, что подобное расстояние позволяет ракете поразить всю территорию США.

Он отметил, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету по навесной траектории, а высота ее полета превышала 6 000 километров. Согласно данным японских военных, она провела в воздухе 73 минуты и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в ночь на 18 декабря. До этого испытательный пуск подобной ракеты КНДР проводила в июле.

Ранее КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллиген-1", который передал снимки Белого дома, Пентагона и ряда военных объектов в районах Японии.



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