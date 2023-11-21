КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником

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В КНДР заявили, что провели запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

На этом фоне в японском государстве сработала система оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида поручил принять меры к непредвиденным обстоятельствам после уведомления Северной Кореи о планах запустить спутник с 22 ноября по 1 декабря.

В частности, он распорядился собрать необходимую информацию и передать ее населению. Кроме того, он поручил изучить механизмы сотрудничества с заинтересованными государствами, которые намерены потребовать отмену запуска.

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