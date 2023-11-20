Российским авиакомпаниям предложили открыть рейсы в Северную Корею

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Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Северную Корею, сообщает "Коммерсант". Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

По данным газеты, предложение уже поступило в "Аэрофлот" и "Аврору". Последняя подтвердила, что теоретически готова к этому. Сейчас попасть в Пхеньян без специального рейса можно только через Владивосток самолетами Air Koryo.

Туроператоры пока не получили запросов на организацию туров в КНДР и не ожидают значительного увеличения спроса. По мнению экспертов, основной поток пассажиров будет состоять из командировочных и деловых поездок, хотя не исключен некоторый интерес со стороны любителей экзотических путешествий.

В первом соглашении о воздушном сообщении между СССР и КНДР назначенным перевозчиком был "Аэрофлот". В соглашении, действующем с 1997 года, указывается, что каждая сторона вправе назначить любую авиакомпанию, предварительно уведомив другую сторону. Дополнительные, специальные и чартерные рейсы могут выполняться по предварительному запросу без ограничений. Отмечается, что существует авиасообщение между Москвой, Владивостоком и Пхеньяном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень после встречи лидеров стран в сентябре.

Цой Сон Хи заявила, что отношения России и КНДР не направлены против каких-либо третьих стран, а стремятся к улучшению благосостояния народов двух государств. Тем не менее, добавила она, если из-за настойчивых попыток США, Японии и Южной Кореи к созданию нестабильности безопасность в регионе будет под угрозой, то отношения Москвы и Пхеньяна могут действовать в качестве мощного элемента стратегической стабильности для сдерживания таких происков.

Позиция КНДР состоит во всестороннем расширении и развитии двусторонних отношений с Россией под идеалом самостоятельности, мира и дружбы, заключила Цой Сон Хи.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень