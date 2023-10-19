Лавров подтвердил Ким Чен Ыну готовность Путина выполнить обещанные договоренности

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Владимир Путин готов выполнить договоренности, которые ранее обсуждал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом на встрече с председателем КНДР заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились", – цитирует обращение Лаврова к Ким Чен Ыну ТАСС.

Вместе с тем министр иностранных дел сообщил северокорейскому лидеру о начавшейся по договоренностям работе.

В сентябре Ким Чен Ын приезжал с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.



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