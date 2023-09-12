Ким Чен Ын сошел с поезда в РФ на красную ковровую дорожку

Председателя КНДР Ким Чен Ына, который прибыл в РФ 12 сентября, встретили красной ковровой дорожкой. Об этом сообщает Ura.ru

На видео, появившемся в Сети, видно, что Ким Чен Ын вышел из вагона поезда на станции Хасан Приморского края, после чего ступил на красную дорожку, которую постелили перед лестницей поезда.

Ранее сообщалось, что по прибытии на станцию Хасан лидера КНДР встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в ходе визита Ким Чен Ына в РФ стороны могут обсудить вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой КНДР на Дальнем Востоке.

По его словам, общение лидеров РФ и Северной Кореи пройдет в том числе в формате один на один. Также состоятся переговоры делегаций двух стран.



Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае