Фото: ТАСС/Александр Сафронов

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию. Кадры прибытия в Приморский край показал телеканал "Россия 1".

Зеленые вагоны поезда и локомотив РЖД проехали по мосту через реку. Утром состав в обстановке абсолютной секретности пересек станцию Хасан. В Уссурийске у поезда сменилась локомотивная бригада, после чего состав отправился в западном направлении по Транссибу.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко не исключил, что в ходе визита лидера КНДР в Россию будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

Он напомнил, что гуманитарная помощь изъята из совбезовских резолюций. По его словам, есть ограничения, но не по продовольствию.

"Я не буду предвосхищать результаты, но поскольку там многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться в комплексе", – сказал Руденко на полях ВЭФ-2023.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке, но точное место пока не называется. Общение лидеров РФ и Северной Кореи пройдет в том числе в формате один на один. Кроме того, состоятся переговоры делегаций двух стран. При этом каких-либо пресс-конференций не планируется.

Во время переговоров пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, также обсудят двусторонние связи. При необходимости Россия готова затронуть вопросы, связанные с санкциями Совбеза ООН.

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