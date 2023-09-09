Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР

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Президент России Владимир Путин написал поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики. Об этом со ссылкой на государственное радио КНДР сообщает ТАСС.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", – написал российский лидер.

Глава государства напомнил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. По словам Путина, с тех самых пор отношения между странами строятся на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Президент России пожелал успехов и крепкого здоровья северокорейскому лидеру, а гражданам КНДР – мира и благополучия.

Ранее Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистской оккупации. Глава государства отметил, что Россия хранит духовные традиции, заветы и память предков.

Он выразил уверенность в том, что девять лет назад пример Красной армии вдохновлял ополченцев Донбасса. По словам российского лидера, сегодня подвиги как этих, так и советских героев вместе увековечены в мемориале на Саур-Могиле.