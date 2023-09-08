Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистской оккупации

Фото: kremlin.ru

Россия хранит духовные традиции, заветы и память предков, заявил Владимир Путин во время поздравления с 80-летием освобождения Донбасса от фашистов.

Президент напомнил, что в период Великой Отечественной войны Саур-Могила – курган в ДНР, который представлял собой стратегическую высоту, – несколько раз переходила из рук в руки. Однако в конце он покорился бойцам СССР, которые защищали правду и справедливость.

Путин выразил уверенность в том, что девять лет назад пример Красной армии вдохновлял ополченцев Донбасса. По словам российского лидера, сегодня подвиги как этих, так и советских героев вместе увековечены в мемориале на Саур-Могиле.

"И в этом вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков", – цитируют Путина на сайте Кремля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона делала все возможное, чтобы не допустить войны и защитить права жителей Донбасса. По его словам, Москва пыталась урегулировать кризис мирным путем, а также отстоять права народа политико-дипломатическими методами.

Путин заявил о стремлении России прекратить войну с помощью спецоперации