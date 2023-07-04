Россия будет и дальше противостоять санкциям и провокациям – Путин

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Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес.

Президент заявил, что путем введения большого количества санкций против России ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", – сказал российский президент.

Вместе с тем Путин напомнил, что у российских границ долгие годы реализовывался проект по созданию так называемой "Антироссии". Соседнюю с РФ страну – Украину – восемь лет снабжали оружием, допускали агрессию с ее стороны в отношении мирных жителей Донбасса и содействовали в распространении неонацистской идеологии, заявил президент.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине. При этом, считает он, переговоры по мирному урегулированию на Украине вряд ли будут эффективны. По словам Пескова, Киев сейчас занял такую позицию, что не приходится рассчитывать на стабильную почву для диалога.



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