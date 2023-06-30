Лавров заявил, что РФ сомневается в адекватности западных руководителей

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Российская сторона сомневается в том, что западные руководители являются адекватными, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил дипломат, они понимают, что их избиратели страдают, однако продолжают оказывать военную помощь Киеву.

В рамках онлайн-брифинга министру предложили доказать мировому сообществу, что обстановка в РФ не ухудшилась после попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". В ответ на это Лавров заявил, что Россия не должна давать какие-либо заверения. По его словам, об этом уже не раз говорил Владимир Путин.

Глава ведомства подчеркнул, что сомнения Запада – это его проблемы.

"У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично и официально говорят, что понимают, что их избиратели страдают, но обязаны это делать (поставлять оружие. – Прим. ред.) ради украинской победы над Россией", – цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон заметил, что постоянное увеличение запросов киевских властей по поставкам оружия сильно ударило по мировому влиянию и обороноспособности Соединенных Штатов. По его прогнозам, в скором времени Белый дом не сможет больше удовлетворять потребности Киева и одновременно обеспечивать военную поддержку Тайваня.

До этого стало известно, что перерасчет оценки предоставленной Киеву военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону выделить на поставки оружия Украине еще свыше 6 миллиардов долларов.



США анонсировали поставки оружия Украине более чем на 2 млрд долларов