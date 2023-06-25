Потребности Киева в оружии ударили по мировому влиянию США – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Постоянное увеличение запросов киевских властей по поставкам оружия сильно ударило по мировому влиянию и обороноспособности Соединенных Штатов. Об этом в своей статье для American Greatness написал обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон.

По его прогнозам, в скором времени Белый дом не сможет больше удовлетворять потребности Киева и одновременно обеспечивать военную поддержку Тайваня.

Обозреватель также осудил незаконные попытки украинских властей пролоббировать увеличение поставок оружия. По его словам, Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой США последние восемь лет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона выразила решительный протест западной "тройке" из-за планов отправить на Украину истребители F-16, которые способны нести ядерные заряды.

До этого стало известно, что перерасчет оценки предоставленной Киеву военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону выделить на поставки оружия Украине еще свыше 6 миллиардов долларов.

США могут выделить Украине еще 6 млрд долларов из-за ошибки в расчетах – СМИ