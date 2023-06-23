РФ выразила протест Западу из-за планов передать Киеву истребители F-16 – Захарова

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Российская сторона выразила решительный протест западной "тройке" из-за планов отправить на Украину истребители F-16, которые способны нести ядерные заряды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, протест был озвучен во время заседания экспертной рабочей группы "ядерной пятерки" по доктринам и стратегическим рискам, которое прошло в Каире 13–14 июня.

Она также добавила, что Россия предупредила о дестабилизирующем влиянии подобного шага и угрозе опасной эскалации.

Ранее на саммите Группы семи в Хиросиме американский лидер Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16.

По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, США и союзники в скором времени решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы Запада поставить истребители F-16 Украине являются неприемлемой эскалацией.

Лавров рассказал, что в западных политологических кругах уже звучат разговоры о том, что РФ следует деколонизировать, то есть "расчленить". Министр выразил надежду, что разумные люди на Западе будут отходить от поддержки киевского режима.

Владимир Путин сообщил, что если Украина решит использовать полученные американские истребители F-16 в боевых действиях, но базироваться они будут за рубежом, российские военные рассмотрят варианты возможной ликвидации самолетов, поскольку так появится серьезная угроза для дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.

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