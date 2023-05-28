Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада поставить истребители Украине

Фото: kremlin.ru

Планы западных государств поставить истребители F-16 Украине являются неприемлемой эскалацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин". Видео с комментарием дипломата появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, – ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение", – поделился Лавров.

В политологических кругах Запада уже звучат разговоры о том, что РФ следует деколонизировать, добавил министр. По словам главы ведомства, речь идет о "расчленении" России. Лавров выразил надежду, что разумные люди в западных странах будут отходить от поддержки киевского режима.

Вместе с этим глава МИД прокомментировал слова председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в границах 1991 года. По мнению Лавров, эти заявления являются шагом к пониманию реальности Западом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что западные государства с каждым днем все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, включая поставки вооружений ВСУ. Подобные действия, считает он, могут растянуть сражения, однако они не поменяют ситуацию.