Лавров пообещал, что Россия ответит на появление у ВСУ самолетов F-16

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Россия выразила демарш в связи с планами США поставить Украине истребители F-16 и готова ответить в случае их появления у ВСУ. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2023 заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"F-16 – военно-техническое произведение, поэтому, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", – сказал министр.

Он рассказал, что вопрос поставок этих самолетов обсуждался экспертами постоянных членов ООН, в ходе встречи с которыми российская сторона выразила соответствующий протест. Опасность применения этих самолетов Лавров объяснил тем, что российские средства ПВО не смогут отличить обычный F-16 от того, который оснащен ядерным оружием.

Ранее Владимир Путин заявил, что, если Украина решит использовать истребители F-16 в боевых действиях, но базироваться они будут за рубежом, российские военные рассмотрят варианты возможной ликвидации самолетов.



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