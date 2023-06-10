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Государства Евросоюза сражаются против российской стороны, их военная техника используется для терактов на территории РФ. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

По словам думского спикера, европейские страны делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто Владимир Зеленский и украинские власти пользуются вооружением без ведома ЕС. Их оружие, подчеркнул Володин, ВСУ задействуют для атак на мирных жителей.

"Вместо осуждения этих кровавых преступлений в публичной плоскости предпочитают обсуждать санкции против РФ. Это не что иное, как двойные стандарты. Евробюрократы использовали их ранее, используют и сейчас по отношению к нашей стране", – отметил Володин.

Ранее СМИ выяснили, что будущая финансовая и военная помощь Киеву со стороны США будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. По данным высокопоставленных официальных лиц в американской администрации, от успехов наступления зависит и глобальная репутация президента Штатов Джо Байдена.

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