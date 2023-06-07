В МИД РФ заявили, что США должны отреагировать на использование их оружия на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти США обязаны дать ответ о своей осведомленности насчет использования американского оружия на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя атаку на Каховскую ГЭС, она отметила, что на фоне удара Киева по станции показательным является заявление украинского генерала Андрея Ковальчука, которое он сделал во время интервью в декабре прошлого года.

Он говорил, что украинские военные уже наносили пробный удар из системы HIMARS по одному из шлюзов плотины для того, чтобы посмотреть, насколько сможет подняться вода в Днепре, напомнила Захарова.

Официальный представитель ведомства обратилась с несколькими вопросами к координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби, к пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер и всем остальным сотрудникам, отвечающим за коммуникации в Белом доме.

"Вы знали, как используется американское оружие, оружие, которое поставляется на территорию Украины? Что совершаются пробные тесты по совершению теракта в отношении гражданской инфраструктуры в третьих странах? Это те вопросы, которые мы прямо ставим в публичном пространстве перед Белым домом, вы обязаны на них ответить", – подчеркнула она.

Захарова добавила, что произошедшее на Каховской ГЭС является террористическим актом.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине не взирая на произошедшее на Каховской ГЭС.

Украинские военные разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.



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