СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС, следует из сообщения в телеграм-канале СК.

"В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области", – заявили в ведомстве.

В этой связи следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий". СК выяснит все обстоятельства инцидента и оценит причиненный региону ущерб.

В ночь на 6 июня ВСУ совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

На территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых живут примерно 22 тысячи человек. На место происшествия направили три группы сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций РФ.



Леонтьев заявил, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов. Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

В администрации Херсонской области в последующем отметили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

Данную ситуацию не оставили без внимания и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот инцидент преднамеренной диверсией. Атака, подчеркнул политик, связана с тем, что украинская сторона не добивается целей в контрнаступлении.

Власти Новой Каховки заявили о затоплении города из-за разрушения Каховской ГЭС