Власти сообщили об эвакуации Новокаховского, Голопристанского, Алешкинского округов

Фото: ТАСС/экстренные службы Херсонской области

Жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы Каховской ГЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.

Власти отметили, что жителям необходимо взять с собой документы, личные вещи, продукты питания на три дня, питьевую воду. Перед уходом из дома важно отключить газ и воду, напомнили они. Место сбора будет объявлено позже.

"Правительство Херсонской области и МЧС России контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра. Все жители получат необходимую помощь в полном объеме: Россия своих не бросает!" – добавили в администрации.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также МЧС начало рассылку предупреждений об угрозе затопления жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов.

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