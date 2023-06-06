Жители Новокаховского округа получили предупреждения об угрозе затопления

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МЧС начало рассылку предупреждений об угрозе затопления жителям Новокаховского округа Алешкинского и Голопристанского районов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питание на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА", – говорится в сообщении.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Впоследствии Леонтьев рассказал, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов. Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Режим будет действовать в границах городского округа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по его мнению, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Власти Новой Каховки заявили о затоплении города из-за разрушения Каховской ГЭС