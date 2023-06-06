В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

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Разрушение Каховской ГЭС – преднамеренная диверсия киевских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", – сказал он.

Владимир Путин получает по линии Минобороны и других служб доклады по ситуации, отметил представитель Кремля. Диверсия, по мнению Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении. Также он добавил, что прорыв дамбы может повлечь тяжелые последствия.

"Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", – заключил он.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Впоследствии Леонтьев заключил, что ремонт Каховской ГЭС на данном этапе невозможен. Ее следует отстраивать заново. Вместе с этим он рассказал, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Режим будет действовать в границах городского округа.

Эвакуация началась в нескольких населенных пунктах около Каховской ГЭС