Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа из-за разрушения ГЭС

Фото: телеграм-канал "Perepichka NEWS | Каховская ГЭС"

Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа из-за разрушения части Каховской ГЭС в Херсонской области. Такое распоряжение дал глава округа Владимир Леонтьев.

Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Режим будет действовать в границах городского округа.

"Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в распоряжении.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Впоследствии Леонтьев заключил, что ремонт Каховской ГЭС на данном этапе невозможен. Ее следует отстраивать заново. Вместе с этим он рассказал, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

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