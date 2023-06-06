В МАГАТЭ не нашли угроз безопасности на Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Каховская ГЭС Новая Таволжанка"

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за произошедшим на Каховской ГЭС и не фиксируют угроз Запорожской АЭС, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"МАГАТЭ знает о сообщениях о повреждениях на <...> Каховской ГЭС, эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции", – передают в МАГАТЭ.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Впоследствии Леонтьев заключил, что ремонт Каховской ГЭС на данном этапе невозможен. Ее следует отстраивать заново. Вместе с этим он рассказал, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

Оперативные службы Новокаховского городского округа начали эвакуацию в нескольких населенных пунктах региона. По словам Леонтьева, вода продолжает прибывать в Новую Каховку, она поднялась более чем на 10 метров.

Мэр Новой Каховки рассказал о состоянии Каховской дамбы