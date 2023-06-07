Режим ЧС ввели в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Власти объявили о режиме чрезвычайной ситуации в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Около 1,5 тыс человек вывезены из зоны подтопления после теракта на Каховской ГЭС