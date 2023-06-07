В МИД РФ призвали сделать ситуацию с Каховской ГЭС объектом всемирного расследования

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Ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного расследования, заявила в интервью радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это уже не тема дня и не тема недели, она уже вписана в исторический контекст – то, что вчера произошло на Каховской ГЭС. Это должно быть объектом всемирного изучения, исследования и расследования", – подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД, реакция Запада оказалась полностью предсказуема. Как отметила дипломат, у западных стран присутствует "бесконечное желание обвинить Россию во всем, что происходит", несмотря на то, что такие обвинения не подтверждаются фактами.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

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