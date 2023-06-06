06 июня, 21:08Политика
В США заявили, что пока не могут назвать ответственных за разрушение Каховской ГЭС
Фото: телеграм-канал "Репортер Руденко"
Власти США не могут сейчас точно сказать, кто виноват в разрушении Каховской ГЭС, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины <...> Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. <...> Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло", – приводит ТАСС его слова.
Он добавил, что Вашингтон находится на связи с Киевом, чтобы собрать как можно больше сведений о произошедшем.
Кирби также рассказал, что американский лидер Джо Байден знает об инциденте. По его словам, утром президента США проинформировали о разрушении Каховской ГЭС.
Украинские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.
Он заявлял, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов. Также власти ввели режим ЧС на территории округа.
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В свою очередь, в МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступные действия Киева, в результате которых разрушена Каховская ГЭС. В ведомстве заявили, что украинские власти заранее спланировали диверсию в рамках так называемого контрнаступления.
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