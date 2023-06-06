В США заявили, что пока не могут назвать ответственных за разрушение Каховской ГЭС

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Власти США не могут сейчас точно сказать, кто виноват в разрушении Каховской ГЭС, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины <...> Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. <...> Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло", – приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что Вашингтон находится на связи с Киевом, чтобы собрать как можно больше сведений о произошедшем.

Кирби также рассказал, что американский лидер Джо Байден знает об инциденте. По его словам, утром президента США проинформировали о разрушении Каховской ГЭС.

Украинские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Он заявлял, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов. Также власти ввели режим ЧС на территории округа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

В свою очередь, в МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступные действия Киева, в результате которых разрушена Каховская ГЭС. В ведомстве заявили, что украинские власти заранее спланировали диверсию в рамках так называемого контрнаступления.



Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления армии РФ – Шойгу