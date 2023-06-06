РФ призвала осудить действия Украины, в результате которых разрушена Каховская ГЭС

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Россия призвала мировое сообщество осудить преступные действия Украины, в результате которых разрушена Каховская ГЭС. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

"Решительно осуждаем разрушение Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", – говорится в публикации ведомства.

В результате диверсии на Каховской ГЭС произошел значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра, некоторые населенные пункты оказались затоплены. Местные власти вынуждены эвакуировать местных жителей.

Кроме того, в министерстве отмечают, что теперь будут проблемы с водоснабжением Крыма, а также нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области.

В ведомстве сделали акцент на том, что случившееся является терактом в отношении гражданской инфраструктуры. Украинские власти заранее спланировали диверсию в рамках так называемого контрнаступления, подчеркнули в МИД РФ.

Россия планирует поднять вопрос о преступных действиях Украины в Совете безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и на других площадках мирового уровня, заявили в министерстве.

"Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", – резюмировали в ведомстве.

Украинские войска совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня.

Позднее стало известно, что в результате происшествия три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе. По данным журналистов, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 метров, в Днепрянах он достиг 11,2 метра, а в Корсунке – 7,3.

Местные власти вынуждены были ввести режим ЧС на территории округа.

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