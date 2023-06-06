Россия созовет заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС

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Российская сторона намерена созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы запросили (заседание СБ ООН. – Прим. ред). Срочно, но не могу сказать точное время", – передает ТАСС его слова.

Дипломат подчеркнул, что заявления о причастности РФ к инциденту на Каховской ГЭС противоречат здравому смыслу. По его мнению, психическое здоровье тех, кто выдвигает такие предположения, вызывает сомнения.

"Конечно, нет. <...> Могли мы провести диверсию на этой станции и дамбе, когда затопление пошло на территории под российским контролем", – высказался он.

В свою очередь, источник в Совбезе рассказал РИА Новости, что Украина уже запросила заседание в СБ ООН по поводу Каховской ГЭС. Однако сроки его проведения пока не были определены.

В ночь на 6 июня украинские войска совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

Позднее стало известно, что в результате происшествия три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе. По данным журналистов, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 метров, в Днепрянах он достиг 11,2 метра, а в Корсунке – 7,3.

Местные власти вынуждены были ввести режим ЧС на территории округа. Жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов начали готовить к эвакуации.



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