Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления ВС РФ – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Каховская ГЭС Новая Таволжанка"

Киев совершил теракт на Каховской ГЭС, чтобы не дать российской армии перейти к наступательным действиям, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Цель этих действий (подрыва Каховской ГЭС. – Прим. ред.), по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении", – заявил Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что намерение противника перейти к обороне подтверждается подготовкой оборонительных позиций на правом берегу Днепра.

Кроме того, украинские власти увеличили сброс воды с Днепропетровской ГЭС, чтобы добиться еще большего затопления региона. Как подчеркнул Шойгу, такие действия свидетельствуют о заранее спланированной крупномасштабной диверсии киевского режима.

В ночь на 6 июня ВСУ совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

Леонтьев также сообщил, что три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе. По данным журналистов, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 метров, в Днепрянах он достиг 11,2 метра, а в Корсунке – 7,3.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. В администрации Херсонской области в последующем сообщили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Кроме того, СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС. В ведомстве выяснят все обстоятельства инцидента и оценят причиненный региону ущерб.

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