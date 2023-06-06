Власти Новокаховского округа сообщили о полностью затопленных трех населенных пунктах

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава округа Владимир Леонтьев.

"Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе – инфраструктуры", – подчеркнул он.

По словам Леонтьева, уровень воды в городе превысил максимальные значения в 11 метров. На 14:25 вода поднялась почти до максимальной отметки. Это связано с тем, что ее уровень в водохранилище был выше на один метр. Воду искусственно сдерживали, объяснил он.

Однако, по данным ТАСС, уровень воды поднялся до 12 метров, в Днепрянах он достиг 11,2 метра, а в Корсунке – 7,3. Источник агентства в экстренных службах рассказал, что в Корсунке затопило до 50 домов, в Днепрянах ситуация остается стабильной, а в Новой Каховке под водой оказалась вышка сотовой связи "Мир телеком".

Согласно информации главы округа, были эвакуированы около 900 человек из прибрежных районов Херсонской области. Леонтьев добавил, что людей, которые находились на береговой линии, отправят в пункты временного размещения. Он уточнил, что медицинская помощь потребовалась некоторым жителям Новой Каховки.

Также Леонтьев сообщил, что здание машинного зала Каховской ГЭС ушло под воду, оно продолжает рушиться.

В свою очередь, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что водохранилище утратит полный запас воды для орошения. Он заверил, что проблему будут решать.

"Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению, – Алешки, Голая Пристань, Херсон и другие населенные пункты – живут. Только что проезжал по улицам, работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия", – сказал Сальдо.

В ночь на 6 июня ВСУ совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. В администрации Херсонской области в последующем сообщили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Кроме того, СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС. В ведомстве выяснят все обстоятельства инцидента и оценят причиненный региону ущерб.

СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС