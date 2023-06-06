Google-карты добавили отметки "наводнение" из-за разрушений на Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Google начал отмечать на своих картах зоны подтопления, причиной которых стали разрушения на Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС.

Подобные пометки можно увидеть на левом и правом берегах Днепра ниже Каховской ГЭС. Отмеченными также оказались районы Новая Каховка, Тягинка, Понятовка и Николаевка.

В ночь на 6 июня ВСУ совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. В администрации Херсонской области в последующем сообщили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по мнению Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

СК РФ, в свою очередь, возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС. В ведомстве выяснят все обстоятельства инцидента и оценят причиненный региону ущерб.

Google отметил на картах зоны подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС