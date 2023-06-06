Врио главы Запорожья заявил о падении уровня воды в районе АЭС на 2,5 метра

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Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра, ожидается его дальнейшее снижение до 7 метров, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы ожидаем, что падение будет еще больше и, вероятно, что это будет до 7 метров. Но еще раз хочу всех успокоить <...> на Запорожскую область это не окажет такого влияния, чтобы мы могли вводить чрезвычайное положение", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, как отметил чиновник, Запорожская АЭС не выйдет из строя. По словам Балицкого, сейчас объекту ничего не угрожает.

Кроме того, политик сообщил, что в связи с разрушениями на Каховской ГЭС будет нанесен ущерб сельскому хозяйству Запорожской области. По словам Балицкого, воды для орошения региона хватит примерно на 1,5–2 месяца.

"До середины августа мы должны быть обеспечены, может, на два месяца хватит, в зависимости от того, какая жаркая будет стоять погода", – отметил Балицкий.

Власти региона объявили о начале мероприятий по обеспечению местных жителей водой. В частности, соответствующую работу проведут в Бердянске. Там заявили, что город ощутит падение уровня воды из-за теракта на Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня ВСУ совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. В администрации Херсонской области в последующем сообщили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

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