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Любой человек после изучения доказательств придет к выводу, что Украина ответственна за разрушение дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу в Twitter.

По его словам, вокруг ситуации с ГЭС остается намного меньше тайн, как только всплывают факты.

Так, Карлсон допустил, что уничтожение станции может быть невыгодно украинской стороне, однако, заявил журналист, в большей степени это вредит России.

Он также напомнил, что киевские власти и раньше рассматривали варианты по подрыву Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. На место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия возлагает всю ответственность за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие ее западные страны.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что американские власти не могут сейчас точно сказать, кто виноват в разрушении Каховской ГЭС.

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