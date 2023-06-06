Россия возлагает всю ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад – Небензя

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig

Россия возлагает всю ответственность за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие ее западные страны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По словам российского дипломата, диверсия Киева преследовала две цели: причинить максимальный гуманитарный ущерб населению прилегающих к станции районов, а также привлечь внимание для того, чтобы провести перегруппировку подразделений ВСУ.

Небензя также выразил сожаление, что призывы российской стороны к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное преступление, не были приняты во внимание должным образом.

Дипломат также призвал Гутерриша осудить террористические действия украинских властей и дать им соответствующую оценку. Помимо этого, РФ настаивает на установлении всех обстоятельств атаки на Каховскую ГЭС. При этом, подчеркнул Небензя, недопустимо, чтобы ООН во время расследования повторила свои ошибки, как это было в ситуации с трагедией в Буче или подрывом "Северных потоков".

Украинские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Он заявлял, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов. Также власти ввели режим ЧС на территории округа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

В свою очередь, в МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступные действия Киева, в результате которых разрушена Каховская ГЭС. В ведомстве заявили, что украинские власти заранее спланировали диверсию в рамках так называемого контрнаступления.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11 метров