Ситуация с подтоплением в Голой Пристани ухудшилась, уровень воды начал расти – власти

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Ситуация с подтоплением в городе Голая Пристань после прорыва на Каховской ГЭС начала ухудшаться, уровень воды стал быстро расти. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"И хотя здесь было больше времени на оповещение и эвакуацию людей, многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы. До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше", – написал он в своем телеграм-канале.

Алексеенко добавил, что одновременно с этим город находится под постоянными обстрелами украинской армии, хотя никаких военных и техники здесь нет. При этом ВСУ обстреливают жилые кварталы.

Однако спасатели МЧС и сотрудники военно-гражданской администрации продолжают помогать всем нуждающимся.

Председатель правительства области отметил, что спасательная операция продолжается, эвакуированных на автобусах доставляют в безопасные пункты временного размещения.

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Позднее стало известно, что в результате инцидента три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе. Местные власти вынуждены были ввести режим ЧС на территории округа.

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