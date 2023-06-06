Власти Новой Каховки сообщили, что уровень воды в городе начал спадать

Фото: телеграм-канал "Администрация Новокаховского городского округа"

Уровень воды в Новой Каховке, который ранее значительно поднялся в результате разрушения на Каховской ГЭС, начал спадать. О ситуации в населенном пункте рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Вода немного из города ушла, совсем немного. Буквально на один-два сантиметра вода ушла, но это пока не общая тенденция", – передает РИА Новости его слова.

Леонтьев заверил, что обстановка в городе находится под контролем.

Украинские силы совершили диверсию на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Произошедшее Леонтьев назвал терактом.

Позднее стало известно, что в результате инцидента три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе. Местные власти вынуждены были ввести режим ЧС на территории округа.

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