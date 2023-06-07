В Китае выразили встревоженность из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и его последствий

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Китай крайне встревожен ситуацией с разрушением дамбы Каховской ГЭС и ее экологическими, гуманитарными и экономическими последствиями. Об этом сообщил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, пишет ТАСС.

По его словам, КНР призывает все стороны конфликта придерживаться международного гуманитарного права, а также прилагать все необходимые усилия для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Пекин также призывает не допустить ядерной катастрофы из-за потенциальной угрозы безопасности работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Чжан Цзюнь отметил, что Каховское водохранилище является значительным источником воды для охлаждения ЗАЭС. Однако в данный момент вода в нем продолжает убывать и в будущем может сложиться ситуация, при которой продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно.

"Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности. Мы призываем к максимальной сдержанности, а также воздерживаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации конфронтации", – заключил постпред КНР при ООН.

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Позднее стало известно, что в результате инцидента три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе. Местные власти вынуждены были ввести режим ЧС на территории округа.

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