Путин назвал возможные поставки F-16 Киеву повышает риск втягивания НАТО в конфликт

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Если Украина решит использовать полученные американские истребители F-16 в боевых действиях, но базироваться они будут за рубежом, российские военные рассмотрят варианты возможной ликвидации самолетов, поскольку так появится серьезная угроза для дальнейшего втягивания НАТО в конфликт. Об этом заявил Владимир Путин.

"Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас", – сказал президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме того, российский лидер сообщил, что при использовании истребителей в боевых действиях они будут гореть, как танки Leopard, которые ликвидируются военными РФ в ходе украинского контрнаступления. Уже сейчас потери западной бронетехники ВСУ, заявил Путин, составляют 30%.

"Это имеется в виду не "Брэдли" только и не "Леопарды". <...> 218 танков, и из них "Леопарды", и 418, по-моему, бронированных машин, из них и "Брэдли" в том числе, – это по количеству", – заявил глава государства, отметив, что процесс будет продолжаться и дальше.

До этого Путин заявил, что украинские войска, несмотря на использование стратегических резервов, не смогли достичь никаких успехов в ходе контрнаступления. По его словам, с начала контрнаступления ВС РФ подбили уже 186 танков и 418 бронемашин армии Украины. Он также заявил, что Украина, используя не собственную технику, не сможет долго участвовать в боевых действиях.



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