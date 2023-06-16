Киев не может отложить наступление из-за необходимости добиться результатов до зимы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать странам Запада результаты до того, как наступит зима. Такое мнение выразили обозреватели Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт.

Журналисты отметили, что власти Киева осознавали, что контрнаступление повлечет за собой "большие человеческие жертвы и потери техники", которое усугубляется отсутствием западной авиации и дальнобойных ракет. Однако они были вынуждены показать Западу, что у Украины есть возможность противостоять России.

"По их словам, начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы", – пишут обозреватели.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что потери ВСУ при наступлении достигают 10 к 1. По его словам, неудачи украинской стороны в попытках прорвать линию фронта связаны с нехваткой поддержки с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ходе попыток наступления украинские силы сталкиваются с очень жестким сопротивлением со стороны ВС России. Он заявил, что армия России имеет господство в воздухе.

Эксперты рассказали о наступлении украинской армии